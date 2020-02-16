Азербайджанская полиция пресекла акцию протеста против результатов выборов

16.02.2020, 18:14, Новости дня

Полиция в Азербайджане в воскресенье задержала трех лидеров оппозиционных партий и более 100 активистов, не дав им принять участие в акции протеста против результатов общенациональных выборов, состоявшихся неделю назад. Итоги голосования были подвергнуты сомнению международными наблюдателями.

Согласно Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Новый Азербайджан» получила 72 из 125 мест в однопалатном парламенте. При этом почти все остальные места достались малым партиям и независимым кандидатам, лояльным президенту страны Ильхаму Алиеву.

До начала несанкционированной акции протеста в воскресенье полиция задержала по месту жительства или рядом со штаб-квартирами партий лидера партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгара Мамедова, лидера партии «Мусават» Арифа Гаджилы и главу оппозиционного движения D18 Руслана Иззетли. Все трое не прошли в парламент по итогам выборов на прошлой неделе.

Как сообщил очевидец Reuters, десятки спецназовцев окружили здание ЦИК, где должна была начаться акция протеста, и помещали в автобус каждого, кто подходил для участия в демонстрации.

Некоторые демонстранты держали плакаты «Отменить результаты выборов!» и «Мы требуем свободных выборов!».

Представители полиции отказались комментировать аресты.

Международные наблюдатели выявили масштабные процедурные нарушения при подсчете голосов, которые, по их словам, вызывают сомнения в честности выборов. Алиев назначил выборы на девять месяцев раньше срока в попытке закрепить свою власть и ускорить экономические реформы.

ЦИК отменила результаты в четырех округах на основе сообщений о нарушениях.

Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года, когда он сменил на посту президента своего отца Гейдара Алиева.

Западные страны оказывают внимание Азербайджану из-за того, что он представляет собой альтернативу России в поставках нефти и газа в Европу. Однако европейские институты и правозащитные организации обвиняют Алиева в подавлении инакомыслия и заключении оппонентов в тюрьму. Баку отвергает эти обвинения.