Канада намерена обновить условия ЗСТ с Украиной

16.02.2020, 18:06, Новости дня

Правительство Канады инциирует общественное обсуждение вариантов усовершенствования соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Украиной.

Об этом министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Ын объявила 15 февраля, информирует пресс-служба правительства страны.

Вступление в силу соглашения о ЗСТ в 2017 году привело к значительному росту двусторонней торговли и создало коммерческие преимущества как для канадцев, так и для украинцев, сказано в релизе.

Инициированные консультации смогут помочь Канаде «определить свои интересы в переговорах с Украиной», считают в министерстве.

«Они предоставят информацию о том, как правительство Канады будет диверсифицировать и расширять привилегированный доступ в Украину, а также о том, что это создаст возможности, выгодные всем», – подытожили в ведомстве.

ЗСТ с Канадой было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Оно вступило в силу 1 августа 2017 года.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в январе 2019 года говорил, что страны могут пересмотреть условия соглашения летом 2019-го, спустя два года после его подписания. Он отмечал, что действие соглашения планируется расширить на сферы инвестиций и услуг.