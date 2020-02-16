Канада намерена обновить условия ЗСТ с Украиной

16.02.2020, 18:06, Новости дня

Правительство Канады инциирует общественное обсуждение вариантов усовершенствования соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Украиной.

Об этом министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Ын объявила 15 февраля, информирует пресс-служба правительства страны. 

Вступление в силу соглашения о ЗСТ в 2017 году привело к значительному росту двусторонней торговли и создало коммерческие преимущества как для канадцев, так и для украинцев, сказано в релизе. 

Инициированные консультации смогут помочь Канаде «определить свои интересы в переговорах с Украиной», считают в министерстве. 

«Они предоставят информацию о том, как правительство Канады будет диверсифицировать и расширять привилегированный доступ в Украину, а также о том, что это создаст возможности, выгодные всем», – подытожили в ведомстве. 

ЗСТ с Канадой было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Оно вступило в силу 1 августа 2017 года.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в январе 2019 года говорил, что страны могут пересмотреть условия соглашения летом 2019-го, спустя два года после его подписания. Он отмечал, что действие соглашения планируется расширить на сферы инвестиций и услуг.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / В Иране ответили на угрозы Трампа

13.01 / ТНМК дадут представление «Теплый акустический вертеп» в Киеве

24.01 / МОН увеличило госфинансирование 17 университетов на более чем 15 млн грн

28.01 / СВР рассекретила данные о семи разведчиках-нелегалах

16.01 / США объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»

07.02 / Россия: пассажирский самолет едва не попал под обстрел в Сирии

10.12 / Путин сравнил силы Зеленского и украинских националистов

13.12 / 49-летняя Кэмпбелл снялась без бюстгальтера

11.01 / Топ-менеджмент «Нафтогазу», добившийся выплаты «Газпромом» почти $3 млрд, получит 1% от этой суммы – Витренко

10.12 / Конституционный суд России потребовал обеспечить жильем потомков репрессированных 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика