Последствия отмены MWC: Что ждет телефоны, которые должны были представить на выставке

Из-за коронавируса организаторы отменили крупнейшую выставку электроники MWC 2020, которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля. Некоторые производители уже назвали даты, когда все же представят свои гаджеты.

Sony Xperia 1.1, 5 Plus — 24 февраля



Серия флагманских и средних смартфонов Sony будет представлена по расписанию — 24 февраля, но в прямом эфире, а не в Барселоне. Ожидается, что Xperia 1.1 и Xperia 5 Plus принесут значительные обновления камеры с 64-мегапиксельными сенсорами и 8K HDR-видео. Таким образом на экране Xperia 1.1 можно будет просматривать видеозаписи разрешением 4K HDR. Дисплей Xperia 5 Plus увеличится до 6,6 дюйма, но, вероятно, станет придерживаться разрешения ниже 4K. Это также должны быть первые телефоны Sony с поддержкой технологии 5G. Средний диапазон Sony представят Xperia 9, который также наделен 5G благодаря чипсету Snapdragon 765.

Oppo Find X2 — март



Компания Oppo готовилась представить Find X2 — флагман Snapdragon 865 с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой 65 Вт. У этого гаджета каплевидный вырез для камеры, поскольку технология не адаптирована для блока под дисплеем. Официальная презентация устройства была перенесена на март, подробности будут опубликованы позже.

Realme X50 Pro 5G — 24 февраля



Realme X50 Pro 5G является флагманской версией первого телефона 5G, Realme X50 5G. С экраном 90 Гц и собственной зарядкой 65 Вт он станет одним из самых больших релизов в доступном флагманском сегменте. X50 Pro планируют представить 24 февраля, но это будет событие только для сети-онлайн.

LG G9, V60 — неизвестно



LG подготовила V60 ThinQ для MWC — телефон 5G с двумя экранами в духе V50. В будущем появится премиум-версия V60 для Северной Америки и Западной Европы. LG G9 и V60 скоро будут представлены на отдельном мероприятии, но производители пока не рассказали точную дату.

Xiaomi Mi 10 — неизвестно



На этой неделе Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro, и гаджеты уже продаются в Китае. Компания должна была привезти два флагмана на MWC и сообщить подробности об их глобальном запуске. Презентация перенесена на более поздний срок, компания скоро объявит новую дату премьеры.

Nokia — неизвестно



Первоначальный план HMD для мероприятия MWC 23 февраля отменили в пользу серии мероприятий Nokia Live. Они покажут демонстрацию технологии 5G, но кроме этого компания не подтвердила список новых устройств, которые она должна была представить в Барселоне. Nokia 9.2 работает на чипсете Snapdragon 865 и оснащена камерами под дисплеем.

Vivo Apex — неизвестно



У Vivo был новый концептуальный телефон Apex 2020, который собирались продемонстрировать на MWC. О новом Apex на данный момент мало что известно, но модель 2019 года являлась одним из первых телефонов без выреза в верхней части дисплее.

ZTE Axon 10s Pro — неизвестно



ZTE Axon 10s Pro — это недорогое устройство с Snapdragon 865, UFS 3.0 и LPDDR5, поддерживающее 5G и Wi-Fi 6. Телефон уже продается официально в Китае, и присутствие компании на MWC обещало более широкую доступность на других рынках, но ZTE отменила свой приезд. Пока нет информации о том, когда ZTE представит гаджет.

Huawei Mate Xs — неизвестно



Первый складной смартфон компании Huawei Mate Xs с чипсетом Kirin 990 представят позже. Его ожидали увидеть на MWC вместе с новыми планшетами, ноутбуками и различными аксессуарами в преддверии мартовского выпуска Huawei P40.

TCL и Alcatel — неизвестно



TCL планировала представить новые телефоны под собственным брендом, а также новые модели под маркой Alcatel. Компания все еще не решила, когда представит свои гаджеты.