Биатлонист Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ

16.02.2020, 17:58, Новости дня

Россиянин Александр Логинов, раскритикованный накануне иностранными звездами биатлона после победы в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии, завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км.

Россиянин допустил один промах и уступил победителю французу Эмильену Жаклену, который отстрелял без промахов, 23,9 секунды. Третьим стал 24-летний норвежец Йоханнес Бе (отставание 0,4 секунды; 2 промаха), передает ТАСС.

В общем зачете Логинов идет четвертым, в его активе 544 очка. Лидирует француз Мартен Фуркад (692 очка), второй – француз Кентен Фийон Майе (622), третий – Йоханнес Бе (576).

В субботу Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, однако подвергся критике со стороны иностранных звезд биатлона, которые припомнили россиянину дисквалификацию за допинг в 2015 году. Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен выступил в защиту россиянина и призвал уважать его победу.

Победу Логинов одержал на фоне очередного допингового скандала – стало известно о дисквалификации и аннулировании результатов с 2013 года биатлонистов Евгения Устюгова, золотого медалиста Сочи-2014, и Светланы Слопцовой.



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