Трамп провел во Флориде акцию по сбору средств на предвыборную кампанию

16.02.2020, 17:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в выходные совместил предвыборные заботы с отдыхом в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, приняв в субботу вечером участие в мероприятии по сбору средств, на котором ожидалось собрать 10 миллионов долларов на его кампанию и в фонд Национального комитета Республиканской партии.

Предполагалось, что мероприятие станет самой дорогой акцией по сбору средств. По данным газеты Washington Post, получившей приглашение на мероприятие в особняке инвестора-миллиардера Нельсона Пельца, приглашения направлялись донорам, которые жертвовали по 580600 с супружеской пары.

Организации, поддерживающие Трампа, бьют рекорды на пути к цели – собрать 1 миллиард долларов в ходе нынешнего избирательного цикла.

Группы поддержки, выступающие за реформирование правил финансирования избирательных кампаний утверждают, что Верховный суд открыл дорогу для таких масштабных сборов, когда в 2014 году отменил ограничения на общую сумму средств, которую отдельный человек может пожертвовать всем комитетам политических партий в течение двухлетнего избирательного цикла.

«То, что Трамп получил возможность собирать такие астрономические суммы влияния от миллиардеров и мультимиллионеров, является прямым результатом полной неспособности Верховного суда понять законы о финансировании избирательных кампаний или осознать последствия его решения», – заявил президент некоммерческой организации «Демократия – 21» (Democracy 21) Фред Фертхаймер в статье, опубликованной на сайте Medium.

Верховный суд постановил, что ограничения на общие суммы средств, которые доноры могут пожертвовать всем кандидатам, комитетам и политическим партиям, являются неконституционными. Решение было принято 5 голосами «за» при 4 «против».

Сенатор Берни Сандерс критикует некоторых однопартийцев-демократов за то, что они принимают предвыборные пожертвования от очень богатых людей, выражая сомнение в том, что кандидаты, принимающие такие пожертвования, будут способны выступить против доноров, если этого потребует ситуация.



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