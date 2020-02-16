По военной базе вблизи посольства США в Багдаде нанесен ракетный удар

16.02.2020, 17:52, Новости дня

Военная база в столице Ирака, где размещаются войска коалиции во главе с США, подверглась удару с применением нескольких ракет.

Представитель коалиции сообщил, что в результате атаки в «Зеленой зоне» Багдада, недалеко от американского посольства, никто не пострадал.

За последнее время войска коалиции уже несколько раз подвергались атакам, ответственность за которые никто не взял на себя.

В январе наиболее влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Через несколько дней американские военнослужащие пострадали в ходе ракетного удара Ирана по иракской базе.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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