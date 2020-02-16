Симоньян объяснила протоиерею Смирнову, почему из принципа не выходит замуж

16.02.2020, 17:44, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что женщин, соглашающихся на сожительство с мужчиной без оформления брака, можно считать «бесплатными проститутками».

«Приходите в гости, батюшка. Посмотрите, как живет нормальная семья. Трое деток, обе мамочки с нами живут, сестры младенец весь день у нас, Тиграна брат, мамина сестра двоюродная (сын у нее погиб, мы к себе забрали)», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Детки приучены перед сном молиться; когда шалят или есть искушение солгать, всегда вспоминают, что Бог может рассердиться. Взрослые тоже Бога боятся, само собой. Марьяна, шестилетняя, уже сама всю детскую Библию прочитала. Баграт вот начал читать… И, да – у нас гражданский брак», – подчеркнула главред RT.

«Каждый раз, когда я только-только вроде бы собралась с духом выйти замуж – а для меня это чудовищно тяжелое решение, поскольку я считаю (никому не навязываю) государственное бракосочетание – вещью бессмысленной и усложняющей множество аспектов жизни, а Церковный брак – безусловно необратимым, окончательным, раз и навсегда (потому и трудно решиться) – так вот, каждый раз кто-то выступает с речью про бесплатных проституток, про поматросит и бросит, про а как же статус, и вот этот весь замшелый позднесоветский трешак. Не имеющий никакого отношения к вере в Бога. И я снова не выхожу замуж. Тупо из принципа. Что, конечно, ничего хорошего обо мне не говорит, но и плохого говорит не много», – добавила Симоньян.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками». Высказывание протоиерея сочли оскорблением, назвали его слова «некрасивыми и неправильными».

В РПЦ заявили, что протоиерей Димитрий Смирнов не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность.

Смирнов не стал извиняться за сделанное им сравнение. Он подчеркнул, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».