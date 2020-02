Коронавирус 2019-nCoV. В Китае сообщили о первой смерти на Тайване

16.02.2020, 17:42, Новости дня

Первая смерть из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV зафиксирована на острове Тайвань. Об этом 16 февраля проинформировало в Twitter со ссылкой на местные СМИ телевидение Китая.

«Тайвань сообщает о своей первой смерти от коронавируса – мужчина старше 60 лет без недавней истории путешествий», – сказано в сообщении.

По данным телевидения, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV достигло на острове 20.

Taiwan reports its first death from #coronavirus – a man over 60 with no recent travel history, according to local media.

Two new confirmed cases have also been reported, bringing the total number on the island to 20. pic.twitter.com/Z1T77C76Yz

— CGTN (@CGTNOfficial) February 16, 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.

Болезнь, которую вызывает коронавирус, назвали COVID-19.