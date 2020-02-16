Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

16.02.2020, 17:31, Новости дня

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в РФ нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов.

Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции. Как ожидается, на следующей неделе оценка компании вырастет до шести миллиардов долларов.

Так как Сторонский владеет 30 процентами стартапа, то его личное состояние и составит приблизительно 1,6 миллиарда долларов. В 2019 году бизнесмен распоряжался 500 миллионами долларов.