Появилось видео последних минут жизни девушки, победившей на конкурсе по поеданию пирожных

16.02.2020, 17:30, Новости дня

В Москве 23-летняя москвичка подавилась пирожным на конкурсе по их поеданию, задохнулась и умерла.

Инцидент произошел в баре, расположенном в Нижнем Сусальном переулке в субботу, 15 февраля. Подруга погибшей за несколько минут до смерти обратила внимание, что девушка не может дышать, однако помочь ей не смогла.

 

По сообщению агентства REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В социальных сетях появилась разрозненная информация о том, что подавившаяся девушка страдала от неизлечимого заболевания. По одним данным, у Александры были проблемы с сердцем, по другим — рак, однако эти сведения к настоящему времени официальной не подтверждались.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Зеленский прервал визит в Оман из-за катастрофы украинского самолета

18.12 / Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

22.12 / В США признали превосходство российской артиллерии

19.12 / Путин заявил о 5 уголовных делах в рамках дела Голунова, про которые никто не знает

04.02 / Сборная Китая из-за коронавируса пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

08.01 / Назван ожидаемый объем получаемого Турцией газа по «Турецкому потоку»

22.01 / США продолжат поддерживать мирный переход к демократии в Венесуэле

29.01 / ERR — русскоязычные жители Эстонии дают детям «универсальные» имена для комфортного будущего

04.12 / Пионтковский: К теме вмешательства Украины в выборы в США вернутся разве что сумасшедшие, вроде Трампа. Всерьез это уже не воспринимается

25.01 / Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 1000 человек, 22 человека погибли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика