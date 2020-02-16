Названы самые ожидаемые новинки для отменённой выставки MWC 2020

16.02.2020, 17:30, Разное

Названы самые ожидаемые новинки для отменённой выставки MWC 2020. До проведения мероприятия в интернете распространяли большое количество информации, посвященной самым разным устройствам от многочисленных производителей.
Если говорить о смартфонах, как массовом сегменте производства, то стоит отметить несколько новинок, которые дебютируют позднее по причине отмены MWC 2020. Марка ZTE намеревалась показать на выставке технологию свои продукты с модулем 5G. В списке имелась модель Axon 10s, оснащенная процессором Snapdragon 865, ОЗУ на 6-12 Гб и ПЗУ объёмом 128-256 Гб. Также производитель готовился к показу смартфонов серии Blade.

Компания Sony планировала презентовать Xperia 5 Plus, Xperia 10 и Plus-модификацию, а также несколько продуктов среднего ценового диапазона. От LG ожидалось появление новых устройств из серии LG V, а также смартфона G8X. Компания Realme выпустила X50 5G, а его Pro-версия должна была дебютировать на MWC 2020. От OPPO ждали смартфоны Reno3, Find X2 и Pro-модификацию модели.



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