Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования

16.02.2020, 17:30, Новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира, который проходит в итальянской Антерсельве. На этот раз он довольствовался бронзой в гонке преследования, финишировав с результатом 31 минута 39,1 секунды.

Логинов уверенно прошел три огневых рубежа, не допустив ни одного промаха. Лишь на последней стрельбе россиянин один раз дал слабину.

Его ближайший преследователь француз Кентен Фийон Майе, ставший вторым в спринте с отставанием +6,5 секунды от лидера, уже на первой стрельбе не закрыл четыре мишени и выбыл из числа претендентов на медали.

А вот его соотечественник Эмельен Жаклен провел гонку здорово и завоевал золото турнира, не допустив ни одной ошибки на стрельбище (31 минута 15,2 секунды). Второе место досталось норвежцу Йоханессу Бе (+0,4).