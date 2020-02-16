«Тарзан» Сергей Глушко впервые привел на телевидение старшего брата-прораба

16.02.2020, 17:30, Разное

Сергей Глушко, актер и стриптизер Тарзан, впервые представил публике своего старшего брата. Как оказалось, родственник супруги Натальи Королевой работает обычным прорабом на стройке.

На телеканале НТВ вышла очередная программа «Звезды сошлись», в гостях которой побывал муж знаменитой «русалки» российской эстрады Наташи Королевой. Сергей Глушко раскрыл некоторые подробности своей жизни. Главным сюрпризом для зрителей стал выход в студию его старшего брата. Несмотря на звездный статус близкого родственника, Александр Глушко трудится прорабом в одной из строительных компаний столицы. По признанию самого артиста, жизнь семьи его брата далека от привычного для шоу-бизнеса графика.

Между близкими родственниками до сих пор сохранились теплые и доверительные отношения. Тарзан гордился своим старшим братом со школьных лет. В студии НТВ артист вспомнил детские годы, когда одна из подруг его брата угостила его жвачкой. К слову, квартиру в Москве Александр Глушко приобрел за свои деньги, не обращаясь за помощью к знаменитости.

Случались у братьев в былые годы и ссоры, так, однажды они бросали камешки в озеро, и будущий Тарзан случайно попал в старшего брата. Это привело к драке, однако сейчас, будучи взрослыми, они поддерживают друг друга во всем. Свои заработки Александр Глушко назвал «нормальными», более того, с его слов, он даже иногда одалживал деньги брату. Работу стриптизером он не считает чем-то вызывающим, потому никаких проблем в общении двух родных людей нет.