16.02.2020, 17:24, Новости дня

Художник-акционист Петр Павленский был задержан по делу о публикации интимной видеозаписи, а не за участие в драке, как сообщалось ранее. О этом сообщает «МБХ медиа».

Павленский опубликовал интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона. На видео женатый кандидат ведет весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, отправляя ей интимные видео. После публикации ролика, уличающего его в супружеской неверности, Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Ранее сегодня Париже арестовали подругу Павленского. Ее подозревают во вмешательстве в личную жизнь и распространении личной информации о другом лице без его согласия. По данным французских СМИ, именно с ней Гриво вел переписку.

После скандала Павленский пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политиков. «Бенжамен Гриво — первый человек, попавший на мой сайт. Однако, он только что открылся. И мы продолжим», — сказал Павленский в эфире телеканала BMF TV.

Худоэник-акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию Павленский объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.