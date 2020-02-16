Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

16.02.2020, 17:21, Разное

В интернете появилась фотография Анны Семенович, снятая папарацци. Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Анна Семенович приняла участие в недавно прошедшем концерте ко Дню влюбленных. Одна из фотографий, сделанная в закулисье мероприятия, вызвала настоящий ажиотаж в Сети. На ней певица предстала в невыгодном облике, с «животом», как пишут СМИ, и «тремя подбородками». Поклонников звезды крайне удивил такой look девушки. Telegram-канал «НеМалахов» собрал на своих страницах самые неудачные кадры из гримерок шоу. На фото с подписью «Семенович без прикрас» селебрити предстала в эффектном синем платье со смелым декольте. Однако и оно, по словам журналистов, не скрыло недостатков фигуры, а также состояния ее шеи со «складками», которые обычно называют дополнительным «подбородком».

Особенно странным такой внешний вид звезды поклонникам показался на фоне постоянных ее заявлений о похудении. Так, на странице своего профиля в соцсети Instagram Семенович нередко объявляет настоящие марафоны по сбросу лишнего веса. В таком случае, задаются вопросом фолловеры артистки, фотоснимки ее стройного тела могут быть всего лишь результатом фотошопа.

Сама она уже отреагировала на публикации и комментарии хейтеров. Со слов певицы, запечатленное на фото является всего лишь результатом неудачно выбранного ракурса для съемки. К словам оправдания партистка добавила видео и фото, снятые в тот же день в Кремле, на которых видна ее стройная фигура. Исполнительница добавила, она «не модель от Армани», а всего лишь обычная женщина, при этом красивая и здоровая. В конце своего поста Семенович спросила, делают ли злобные комментарии счастливыми их авторов. Артистка признается, травля из-за неудачных фото, изрядно расстроила ее, и напомнила о человечности. По признанию Семенович, ей больно от такой реакции общественности.



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