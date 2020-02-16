В РФ появился новый долларовый миллиардер

16.02.2020, 17:19, Новости дня

Основанный выходцем из РФ Николаем Сторонским британский финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд привлечения инвестиций, после которого оценка компании достигла 6 млрд долларов. Состояние 35-летнего россиянина по итогам раунда превысит 1,6 млрд долларов, информирует Forbes.

Источник Forbes рассказал, что Сторонский искал финансирование в конце 2019 года и в результате получил несколько предложений от венчурных фондов. Доля основателя в компании составляет около 30%.

В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 млн долларов.

Как поясняет Forbes, Revolut представляет собой мобильное приложение, которое интегрировано с мультивалютной дебетовой картой. Приложение дает возможность конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу, что означает низкие спреды, обменивать криптовалюты, совершать бесплатные денежные переводы в любую точку мира, а также покупать страховки и оформлять кредиты. В последнем случае приложение работает как P2P-платформа: пользователи одалживают средства друг другу.

Николай Сторонский учился в магистратуре Московского физико-технического института, также окончил магистратуру Российской экономической школы в Москве. До основания Revolut был трейдером в Credit Suisse и Lehman Brothers.



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