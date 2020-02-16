Мнение: Боевики уничтожили актерский состав фильма «Зеленый слоник»

16.02.2020, 17:18, Разное

Легкая пропагандистская эклектика. Кто-то запустил фейк про налет на Хмеймим дронов боевиков, в ходе которого на базе якобы были потери. И лишь чуть позже, яростно репостившие это (поклонники боевиков и украинская диванная сотня в особенности), обратили внимание, что список указанных фамилий совпадает с фамилиями главных героев легендарного арт-хауса "Зеленый слоник". Троллинг 80-го уровня.

Один из распространителей фейка уже оправдывается.

Вот до чего доводит незнание киноклассики.
Просветить автора фейка на тему культурологических особенностей "Зеленого слоника" можно здесь https://twitter.com/faruq_shami77/status/1228927614359830528

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Елена Яковлева раскритиковала спектакль Кирилла Серебренникова

10.02 / В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления

11.02 / Мнение: Россияне в Сирии: нужно больше золота

08.12 / Мало было истории с отравлением Скрипалей!

25.12 / Тактика и стратегия

14.12 / Стоять у стенки

11.02 / Совместный ролик Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске растрогал их фанатов

05.12 / В России впервые показали на ТВ раскрытый ядерный чемоданчик

08.02 / Фанаты заподозрили Ольгу Серябкину в тайной свадьбе

26.01 / Мнение: Парадокс российского кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика