Мнение: Боевики уничтожили актерский состав фильма «Зеленый слоник»

16.02.2020, 17:18, Разное

Легкая пропагандистская эклектика. Кто-то запустил фейк про налет на Хмеймим дронов боевиков, в ходе которого на базе якобы были потери. И лишь чуть позже, яростно репостившие это (поклонники боевиков и украинская диванная сотня в особенности), обратили внимание, что список указанных фамилий совпадает с фамилиями главных героев легендарного арт-хауса "Зеленый слоник". Троллинг 80-го уровня.

Один из распространителей фейка уже оправдывается.

Вот до чего доводит незнание киноклассики.

Просветить автора фейка на тему культурологических особенностей "Зеленого слоника" можно здесь https://twitter.com/faruq_shami77/status/1228927614359830528