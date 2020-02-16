Стрельба в ночном клубе в Коннектикуте

16.02.2020, 17:14, Новости дня

Один человек убит, и несколько получили ранения в ходе инцидента со стрельбой в ночном клубе в штате Коннектикут, сообщила утром в воскресенье полиция Хартфорда – столицы штата.

В твите, опубликованном около трех часов утра, правоохранительные органы указывают, что инцидент произошел в южной части Хартфорда. Адрес, приведенный в сообщении, совпадает с местонахождением клуба под названием Majestic Lounge.

Телефонный звонок по номеру телефона клуба, указанному в справочнике, остался без ответа.

О деталях инцидента, включая сведения о стрелявшем, пока не сообщается.

По словам представителя местной полиции, рассследование случившегося пока находится на начальной стадии.