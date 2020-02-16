В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

16.02.2020, 17:06, Новости дня

В мессенджере Telegram, разрабатываемом командой сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова, появился встроенный сервис знакомств. Он реализован на базе уже существовавшей функции "Люди рядом".

В официальном блоге разработчиков приложения сообщается, что функция "Люди рядом 2.0" позволит найти новых друзей или в последний момент организовать свидание на День всех влюблённых. Для этого нужно перейти на вкладку "Контакты" и нажать "Найти людей рядом". Там же можно сделать себя доступным для подобного поиска.

После этого все, открывшие раздел "Люди рядом", смогут увидеть ваш профиль и отправить сообщение — даже если вы ушли из этого раздела и закрыли приложение. Убрать себя из поиска можно, нажав "Не показывать меня".

Профиль (в том числе в режиме локального поиска) также отображается теперь по-новому: с большим фото. Там же пользователь может просмотреть все фото, видео, ссылки и файлы, которыми он обменивался с владельцем профиля.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Российский суд продлил срок домашнего ареста Майкла Калви

20.12 / UNICEF и Международная организация по миграции направили жителям оккупированного Донбасса 21 тонну гумпомощи

01.02 / Аббас: палестинцы разорвут все отношения с США и Израилем

14.12 / Назван процент отказавшихся от мобильников школ

30.01 / С 2014 года в Украину не пустили более пяти тысяч россиян

13.02 / СБ ООН принял резолюцию по Ливии

21.01 / Синоптики пообещали РФ десять аномальных дней

18.01 / NASA подготовило первую группу астронавтов для полетов на Марс

16.01 / Медведев сохранил пост лидера «Единой России»

23.12 / Политика: Исконно русская Украина не сможет отречься от своей истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика