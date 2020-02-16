«Спокойный мальчик, верующий». В Москве мужчина в храме ранил двух человек

16.02.2020, 17:06, Новости дня

Утром 16 февраля в Москве 26-летний мужчина с ножом напал на людей, которые находились в храма Николая Чудотворца. Об этом спикер МВД Ирина Волк сообщила РБК.

По ее словам, нападавший ранил двух человек. Настоятель церкви протоиерей Николай Сладков рассказал РЕН ТВ, что пострадали служители храма. Инцидент произошел во время службы.

Пресс-служба полиции Москвы сообщила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 116 (побои) и ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса РФ. Нападавший задержан.

Подозреваемого в нападении зовут Ефим Ефимов. Он – житель Липецкой области, отмечает ТАСС. Мать Ефимова Татьяна сообщила агентству, что ее сын – «тихий, спокойный мальчик, верующий».

По словам женщины, ее сын работал в Москве на стройке. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Ефимов был в «неадекватном состоянии» в момент нападения, мать подозреваемого утверждает, что он не был на учете «ни в полиции, ни в медицинских учреждениях».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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