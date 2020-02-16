МИД России поставил ЕС три условия

16.02.2020, 17:06, Новости дня

Для улучшения отношений с Россией ЕС и НАТО следует изменить свою политику по отношению к Москве, а также системный подход к диалогу, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он назвал три важнейших условия, при реализации которых эта задача может быть успешно решена. Во-первых, считает Грушко, ЕС должен выработать более конкретную стратегию для выстраивания взаимодействия с российской стороной.

Во-вторых, НАТО следует отказаться от попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны, а также перестать фокусироваться на политике сдерживания, подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По его мнению, наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в Восточной Европе — бессмысленное расходование средств, поскольку реальных рисков в этом регионе нет.

Третьим условием, по его словам, является самостоятельность европейских стран в выстраивании диалога с Москвой. Грушко призвал государства ЕС пересмотреть свои подходы по этому поводу, а не оглядываться на США.

Замглавы российского МИД отметил, что дискуссии на конференции в Мюнхене дают понять, что создание системы глобальной безопасности без участия РФ бесперспективно. "Все больше людей понимают, что безопасности без РФ быть не может, а безопасности против РФ не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия", — подчеркнул Грушко, слова которого приводит РБК.



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