В России губернатор заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции

16.02.2020, 17:06, Новости дня

13 февраля на пресс-конференции губернатор Костромской области РФ Сергей Ситников заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Фрагмент выступления политика опубликован на YouTube-канале semnasem.

«Когда мы говорим о коррупции, еще о чем-то, мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что жена если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит там – а не относится ли это к коррупции? Сегодня такие вопросы начинают уже возникать, коллеги. А что страшнее самой коррупции, знаете, нет? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся – так беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», – сказал Ситников.

На сайте спецпроекта «7+7» сказано, что губернатор комментировал условия аренды конференц-зала в новом отеле «Островский» в Костроме, в котором проходила пресс-конференция. Ситников заявил, что владелец отеля предоставил помещен е бесплатно, в то время как обычно арендная плата за четыре часа составляет 18 тыс. руб. (около 7 тыс. грн).