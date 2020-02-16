Чавушоглу дал совет Западу

16.02.2020, 17:06, Новости дня

Об испорченной репутации Запада сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, находящийся в Мюнхене. Там закончилась 56-я конференция по безопасности.

По словам дипломата, значение Запада в глобальном масштабе уменьшается, потому что он зациклен только на себе. Более того, началось разрушение собственных же основ – демократии, прав человека. Заметной стала исламофобия. В результате доверие к политике Запада начало падать, объяснил Чавушоглу

А вот Азии удалось сосредоточить в своих руках более 50% экономики, и рост продолжается.

Турецкий министр порекомендовал Западу пересмотреть свою политику двойных стандартов, если есть желание сохранить прежние позиции, передает РИА Новости.

 



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