«Первые шаги»: Максим Галкин похвастался умением Гарри и Лизы кататься на лыжах

16.02.2020, 17:04, Разное

Максим Галкин отправился отдыхать на горнолыжный курорт вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой. В Instagram-аккаунте шоумен показал первые шаги своих шестилетних детей на заснеженной трассе.
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина встали на лыжи, предварительно получив консультацию инструктора. Специалист показал малышам, как правильно застегивать крепления, как держать равновесие во время скольжения по снегу и делать повороты. Галкин во время спуска на лыжах снимал на камеру своих детей, восхищаясь, как они уверенно двигаются.


Видео с маленькими «лыжниками» шоумен обнародовал в Stories своего аккаунта, где видно, как они старательно выполняют наставления инстуктора. Судя по ролику, звездные родители подобрали хорошую экипировку для сына и дочери. Гарри и Лиза облачены в утепленные комбинезоны, непромокаемые варежки, горнолыжные маски и защитные шлемы.



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