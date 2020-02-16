OPPO Find X2 будет поддерживать только беспроводную зарядку

16.02.2020, 17:04, Разное

Эксперты IT-индустрии со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что смартфон OPPO Find X2 от китайских производителей будет поддерживать только беспроводную зарядку. Речь идет о зарядных устройствах на 30 и 65 Вт.

На изображении экрана интерфейса настройки беспроводной зарядки OPPO Find X2 видно, что в дополнение к беспроводной зарядке 30 Вт телефон также поддерживает беспроводную обратную зарядку. Более того, OPPO разделил функцию Find X2, включающую такие возможности, как «отключение при слишком низком заряде батареи», «напоминание о смещении», «оптимизация во время сна» и т. д.

OPPO Find X2 поддерживает только беспроводную зарядную базу OPPO. Производители официально анонсировали новую технологию флэш-зарядки SuperWOOC мощностью 65 Вт и беспроводную VOOC мощностью 30 Вт на конференции по технологии флэш-зарядки VOOC в сентябре прошлого года. Беспроводная зарядка VOOC мощностью 30 Вт позволяет за 80 минут полностью зарядить батарею емкостью 4000 мАч. АКБ совместим со стандартом QI, поддерживает зарядную мощность 5 Вт и 10 Вт и интегрирует технологию VOOC.

Однако, если OPPO Find X2 обладает такой функциональностью, это будет не единственный смартфон, поддерживающий несколько вариантов быстрой зарядки. Совсем недавно Xiaomi раскрыла свой ежегодный флагман Mi 10. Эта серия поддерживает тройную зарядку, включая быструю на 50 Вт, быструю беспроводную на 30 Вт и беспроводную обратную зарядку в 10 Вт.