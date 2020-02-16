Арестантско-полицейское единство

16.02.2020, 16:56, Разное

Комикс в «Новой газете».

Тюменский следователь Рафик Аглиуллин уволен из органов внутренних дел после застолья с гостями из криминального мира. Торжество в честь его повышения прошло под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ», а поздравить следователя заглянули руководители местной полиции и некто Денис Деев, по данным местных СМИ неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Художник Fizzz решил проследить, как понятия заменяют закон «О полиции» в высоких кабинетах МВД. Специально для «Новой».

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Поклонников удивляет черная повязка на голове Аллы Пугачевой

17.12 / «Не трогай меня»: в сети обсуждают странную реакцию Кейт Миддлтон на прикосновение принца Уильяма

25.12 / В Забайкалье двое парней избили, зарезали и расчленили подростка

20.01 / Мнение: Посол Ирана в ЖЖ

30.01 / Наука: Реснички, гидроцефалия и капризный белок

20.12 / На автомобили Lexus установили уникальную маркировку против угона

24.12 / Лукашенко: Если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, она будет втянута в военный конфликт с НАТО

08.02 / Уляна Супрун развенчала мифы об одиночестве

15.02 / Смех сына Тимати и Анастасии Решетовой восхитил поклонников

25.12 / Сын Валерии Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной на премьере фильма «(НЕ)идеальный мужчина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика