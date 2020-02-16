Иран призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

16.02.2020, 16:51, Новости дня
Анкара должна соблюдать договоренности, достигнутые во время трехсторонних переговоров России, Ирана и Турции в Сочи, сообщил президент Ирана Хасан Роухани.
«Сочинский процесс имеет огромное значение. Мы не должны от него отказываться», – приводит его слова ТАСС.
Роухани выразил надежду, что работу с Турцией в рамках Астанинского процесса удастся продолжить.
Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.
Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, при этом ряд турецких постов оказался окружен войсками Сирии.
В воскресенье отряды протурецкой сирийской оппозиции предприняли атаку на позиции правительственных сил САР в провинции Алеппо.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет