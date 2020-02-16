Названа цель напавшего на прихожан храма в Москве

16.02.2020, 16:44, Новости дня

Мужчина, напавший на прихожан московского храма, заранее готовил преступление и хотел, чтобы оно вызвало широкий общественный резонанс, пишут информагентства со ссылкой на источник, близкий к РПЦ.

«Он понимал, что совершение преступления в алтаре, в центральном храме Москвы, вызвало бы серьезный общественный резонанс», – сказал источник «Интерфакса».

Мотивацию нападавшего еще предстоит выяснить, сообщил он.

«Преступление готовилось и обдумывалось», – сообщил источник, добавив, что, по первому впечатлению от общения с Ефимовым, это «совершенно нормальный человек» без психических заболеваний.

Напомним, утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы. При себе у него имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело.



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