Два человека получили ножевые ранения в храме Москвы

16.02.2020, 16:38, Новости дня

В Москве два человека получили ножевые ранения в результате нападения в православном храме Святителя Николая в Покровском.

Нападавший задержан. По данным МВД, это 26-летний житель Липецкой области. Полиция все еще устанавливает причины и обстоятельства нападения, и рассказала о возбуждении уголовного дела.

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство») и статьей 116 УК РФ («Побои»)», – рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пострадавшие, по данным ведомства, госпитализированы.

Как рассказал РЕН ТВ настоятель храма, нападавший вошел в здание во время богослужения и напал на людей с ножом возле алтаря.

Также, по словам настоятеля, ранены были двое служителей храма.