Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

16.02.2020, 16:31, Новости дня

В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности. На форум в столице Баварии собрались более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств​​​. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Подводя итог мероприятия председатель конференции Вольфганг Ишингер отметил, что она прошла как и задумывалось — в настоящих дебатах.

Мюнхенская конференция в настоящее время представляет дискуссионный клуб для мировой политической элиты. Участники не подписывают итоговых коммюнике и соглашений и считают форум важным местом для нейтрального обмена мнениями.