Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

16.02.2020, 16:31, Новости дня

В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности. На форум в столице Баварии собрались более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств​​​. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Подводя итог мероприятия председатель конференции Вольфганг Ишингер отметил, что она прошла как и задумывалось — в настоящих дебатах.

Мюнхенская конференция в настоящее время представляет дискуссионный клуб для мировой политической элиты. Участники не подписывают итоговых коммюнике и соглашений и считают форум важным местом для нейтрального обмена мнениями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Экс-министра обороны Украины собрались заочно судить в России

17.12 / В США заявили о «небезопасных маневрах» российского корабля у побережья Флориды

07.02 / Бородянский не поддерживает идею создания Министерства спорта

14.01 / У фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джеппарова в СИЗО развилась опухоль – Денисова

08.02 / «Джентльмены» в стиле Гая Ричи

10.01 / Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику Белоруссии

13.01 / Появились сведения о прибытии фельдмаршала Хафтара в Москву

09.12 / Сборная России не сможет выступать под своим флагом на ЧМ-2022

18.12 / Армия Сирии отбила танковую атаку

30.12 / «Камаз» сбил двоих детей в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика