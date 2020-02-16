«Локомотив» завоевал бронзу клубного чемпионата мира по пляжному футболу

16.02.2020, 16:31, Новости дня

Столичный "Локомотив" в матче за третье место обыграл японский "Токио Верди" на клубном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Москве. Встреча за бронзовые медали завершилась победой "железнодорожников" со счетом 6:2.

В составе столичной команды хет-трик оформил Борис Никоноров. Два мяча забил Льоренц Гомес. Еще один гол записал на свой счет Остап Федоров.

В эти минуты стартовал финальный матч клубного чемпионата мира между московским "Спартаком" и действующим обладателем титула португальской "Брагой".