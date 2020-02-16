Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»

16.02.2020, 16:31, Новости дня

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде. На дистанции 15 километров классическим стилем он уступил всего 0,3 секунды победителю соревнований.

Им оказался представитель Норвегии Пол Голберг, который показал лучшее время дня – 34 минуты 50,8 секунды. Третьим стал его соотечественник Мартин Левстрем Ньенгет (+2,1 секунды).

Напомним, что накануне Большунов занял пятое место в первой гонке "Ски Тур".



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