Задержанных в Азовском море украинских браконьеров арестовали на 10 суток

16.02.2020, 16:30, Новости дня

Крымский суд постановил арестовать на 10 суток четырех граждан Украины, которые накануне были задержаны российскими пограничниками в Азовском море с большим уловом камбалы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Браконьеры были признаны виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ. Об этом говорится в пресс-релизе пограничного управления службы по республике Крым.

Сообщается, что судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. 15 февраля крымские пограничники задержали его в западной части моря.

Служащие обнаружили на судне более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. Судовые и регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.

Во время допроса в Керчи моряки признали факт браконьерства.



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