Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

16.02.2020, 16:24, Новости дня

Российские учителя и преподаватели написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети». Обращение опубликовано на сайте профсоюза «Учитель».

«Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия», — говорится в письме.

Учителя требуют пересмотреть приговор и привлечь к ответственности силовиков, причастных к пыткам фигурантов дела.