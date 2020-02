В Китае начались продажи клона iPhone X — Little Pepper 8i

16.02.2020, 16:21, Разное

Несмотря на то, что бренд Little Pepper является одним из самых старых китайских производителей телефонов, он не слишком известен в мире. Это, скорее всего, потому, что компания всегда была сосредоточена на выпуске «клонов» более известных смартфонов. Их последний гаджет, который появился на рынке — Little Pepper S11, является копией iPhone X.

Новый Little Pepper 8i имеет свой собственный дизайн, или, по крайней мере, он не похож на любой другой конкретный телефон. Также это может указывать на то, что большинство смартфонов в настоящее время выглядят одинаково. Что касается спецификаций, девайс оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD + (2340 × 1080), соотношением экрана к корпусу в 93% и соотношением сторон 19,5:9. Little Pepper 8i работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710. Объем оперативной памяти составляет с 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ.

Телефон оснащен тремя задними камерами. Они включают в себя основной 16-мегапиксельный сенсор с f/1,8, вторичный 8-мегапиксельный ультра широкоугольный объектив и 5-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Спереди расположена 16-мегапиксельная камера каплевидного типа с различными функциями AI.

Смартфон питается от батареи емкостью 4000 мАч. Толщина гаджета составляет 7,9 мм, а масса всего — 165 граммов. Little Pepper 8i теперь продается в Китае за 949 юаней или около 135 долларов.