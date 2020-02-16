Citroen открыл предзаказ на гибридный С5 Aircross

16.02.2020, 16:21, Разное

Французские производители автомобилей из компании Citroen открыли предзаказ на гибридный кроссовер C5 Aircross в Великобритании. Модель представлена в двух модификациях — Flair и Flair Plus.

Цены на автомобиль начинаются с 35 340 фунтов стерлингов (45 950 долларов США / 42 308 евро) и 36 815 фунтов стерлингов (47 868 долларов США / 44 073 евро) соответственно. Поставки C5 Aircross начнутся в середине 2020 года. Позиционируемая как модель начального уровня, C5 Aircross Flair оснащена стандартной навигационной системой Connect Nav с трехлетней подпиской на TomTom Live Traffic, камерой заднего вида, датчиками парковки спереди и сзади, активным контролем мертвых зон, защитным тормоз ом и помощью в поддержании полосы движения.

Заплатив дополнительно 1475 фунтов стерлингов (1918 долларов США / 1766 евро) за Flair Plus, покупатель получит дополнительные удобства, такие как активный круиз-контроль, электрическое сиденье водителя и дверь багажного отделения без помощи рук. Этот уровень отделки салона добавляет 19-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, а также частично кожаную обивку салона.

Автомобиль имеет 1,6-литровый турбо-четыре бензиновый двигатель и электромотор, который вырабатывает комбинированный 225 PS (222 л. с. / 165 кВт) и 320 Нм (236 фунт-фут) крутящего момента. Питание двигателя осуществляется от батареи 13,2 кВт·ч, что дает ему электрический диапазон 55 км (34 мили) в цикле WLTP. Для зарядки требуется менее 2 часов с помощью дополнительного зарядного устройства 7,4 кВт и 7 часов от бытовой розетки. Трансмиссия ведет передние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.