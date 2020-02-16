Предустановленное российское ПО появится на смартфонах летом нынешнего года

16.02.2020, 16:21, Разное

Программное обеспечение отечественного производства будет устанавливаться в смартфонах уже с лета 2020 года. Напомним, что в конце 2019 года президент РФ подписал указ, обязывающий разработчиков мобильных девайсов загружать в них российское ПО.
Таким образом, в будущем будет исключена необходимость в загрузке и покупке дополнительного софта и злоупотребление со стороны иностранных разработчиков. Поначалу данное решение распространяется лишь на смартфоны – уже с лета следующего года закон будет применяться на планшеты и носимые девайсы. Лишь с 2022 года решение об установке российского программного обеспечения распространится и на компьютеры, а также Smart TV.

Через несколько месяцев на мобильных устройствах стоит ожидать появления навигационных и антивирусных программ, поисковых систем и аудиовизуальных сервисов, созданных российскими специалистами. Впрочем, в данным программам также применяются жесткие требования: они должны обладать 100-тысячной ежемесячной аудиторией и таким же количеством загрузок, пишет издание «Слово и Дело». Производители могут столкнуться с проблемой – приложение попросту не сможет функционировать на операционной системе устройства. В данном случае, разработчики могут не загружать его на девайс.



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