Иран похвалился экономикой без нефти

16.02.2020, 16:19, Новости дня

Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, сообщил президент исламской республики Хасан Роухани.

«Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имели экономики без нефти. Однако нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году», – приводит его слова РИА «Новости».

Роухани ранее заявлял, что американские санкции имели бы меньший эффект, если бы Иран в меньшей степени зависел от нефти.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи требовал от правительства страны решить вопрос зависимости от нефтяных доходов. После этого правительство страны разработало бюджет, в котором, как заявляли в Тегеране, снижена такая зависимость.

Газета ВЗГЛЯД писала об экономических проблемах Ирана, вызванных американскими санкциями.



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