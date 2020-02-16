Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

16.02.2020, 16:18, Новости дня

16 февраля в селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль Audi с четырьмя погибшими, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина упала в озеро и перевернулась на крышу, сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

«Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19–24 лет, погибли на месте происшествия», – сказано в релизе.

На Яворівщині поліцейські встановлюють обставини загибелі чотирьох хлопців Автомобіль, в якому вони перебували, впав…

Posted by Поліція Львівської області on Pühapäev, 16. veebruar 2020

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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