Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

16.02.2020, 16:18, Новости дня

16 февраля в селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль Audi с четырьмя погибшими, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина упала в озеро и перевернулась на крышу, сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

«Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19–24 лет, погибли на месте происшествия», – сказано в релизе.

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