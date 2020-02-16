В Крыму арестовали четырех украинских рыбаков

16.02.2020, 16:18, Новости дня

«Керченский городской суд» арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море. Об 16 февраля сообщает «ТАСС», со ссылкой на «погрануправление ФСБ по Республике Крым».

Задержанных украинцев признали виновными в административном правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 Кодекса РФ по административным правонарушениям (неповиновение требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности). Им назначен административный арест на 10 суток.

Кроме того, против украинцев возбудили дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов).

15 февраля в Азовском море российскими спецслужбами была задержана лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Крымский «омбудсмен» Лариса Опанасюк рассказала, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Депутат Верховной Рады Павел Мельник сообщил предполагаемые имена задержанных – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

Позже в ФСБ заявили, что все задержанные украинцы признались в незаконном вылове рыбы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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