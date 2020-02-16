Россиян предупредили об опасности легкого алкоголя

16.02.2020, 16:12, Новости дня

Даже легкие алкогольные напитки могут быть опасными для здоровья, рассказал руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян. По его словам, вне зависимости от крепости напитков алкоголь вызывает цирроз печени.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» специалист рассказал, что вопрос также заключается в количестве и длительности употребления алкоголя.

Врач привел в пример одного из пациентов, который ежедневно употреблял легкие алкогольные напитки и у которого в результате сформировался цирроз. При этом хирург не исключил, что могли существовать еще и другие факторы, повлиявшие на заболевание.

«Очень тяжелые пивные циррозы. Нет такого понятия что вредно, а что полезно», – отметил врач.

Манукьян подчеркнул, что любой алкоголь оказывает токсическое воздействие на организм и может привести к циррозу.

Ранее в Минздраве назвали треть россиян «тихими алкоголиками».



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