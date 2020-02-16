Арестованы украинцы, задержанные в Азовском море

16.02.2020, 16:06, Новости дня

Четырех браконьеров с украинским гражданством, рыбачивших в Азовском море и задержанных российскими пограничниками, Керченский суд арестовал на 10 суток.

Факт браконьерства рыбаки признали, двое из них вообще не знали о том, как осуществляется контроль промысла водных ресурсов.

Претензий к пограничникам у украинцев нет, задержание происходило корректно, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что крымские пограничники задержали браконьерское судно​​​. На борту находились 4 гражданина Украины. При осмотре пограничники нашли более 290 экземпляров камбалы-калкан, ставные сети (незаконное орудие лова). Никаких документов капитан судна предоставить не смог.