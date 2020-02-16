Саночник Репилов оформил золотой дубль на чемпионате мира в Сочи

16.02.2020, 16:06, Новости дня

На чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи, россиянин Роман Репилов занял первое место. По сумме двух попыток он показал лучшее время дня – 1 минута 43,099 секунды. Это уже вторая победа российского саночника на домашнем турнире.

Второе место занял Йонас Мюллер из Австрии (+0,032 секунды). Тройку лучших замкнул его соотечественник Вольфганг Киндль (+0,202).

Российская сборная завоевала пять золотых медалей чемпионата мира из шести возможных, обеспечив себе еще накануне победу в медальном зачете.



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