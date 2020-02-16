Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

16.02.2020, 16:06, Новости дня

Сотрудники патрульно-постового полка Центрального района Санкт-Петербурга спасли мужчину, упавшего в канал Грибоедова.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, когда с Ново-Конюшенного моста в воду упал 23-летний пешеход. Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.

 

Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован. По информации МВД России, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.



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