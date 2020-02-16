Элтон Джон извинился перед фанатами

16.02.2020, 16:06, Новости дня

Певец и композитор Элтон Джон извинился за отмену концерта, сообщает агентство Press Association. Инцидент произошел сегодня на концерте в новозеландском Окленде. Во время выступления у музыканта пропал голос. Возможной причиной могла стать пневмония.

Зрители отметили, что 72-летний исполнитель не смог сдержать слез, покидая сцену. Позднее в Инстаграм певец написал слова признательности поклонникам и извинился перед ними за прерванное выступление. Джон отметил свое разочарование от того, что не смог завершить выступление.

Врачи диагностировали у Джона воспаление легких за несколько часов до концерта. Однако певец отказался отменять выступление и был намерен "устроить лучшее представление" пока его голос не пропал.

В Окленде запланированы еще два концерта Джона. Они назначены на 18 и 20 февраля. Судьба этих выступлений пока неизвестна.

В прошлом году музыкант заявил, что завершает карьеру и отправился в послледнее мировое турне. В нем запланированы почти 300 концертов, последние четыре концерта состоятся на лондонском стадионе "О2 Арена" в декабре 2020 года. РФ в список стран, где пройдут прощальные концерты, не включена.

Во время последней церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар", которая прошла на этой неделе, Элтон Джон был удостоен золотой статуэтки за песню I'm Gonna Love Me Again ("Я еще себя полюблю"), прозвучавшую в фильме "Рокетмен" (Rocketman), рассказывающем о жизни и карьере знаменитого музыканта, роль которого в картине исполнил валлийский актер Тэрон Эджертон.



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