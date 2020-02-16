Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его «коррупционные» заявления

16.02.2020, 16:06, Новости дня

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о борьбе с коррупцией являются шуткой и ни в коей мере не связаны с критикой антикоррупционного законодательства, заявили в пресс-службе главы региона.

Там пояснили, что фраза Ситникова была произнесена "в контексте" пресс-конференции и без всякого злого умысла.

В пресс-службе губернатора отметили, что коррупция — это безусловное зло, и в администрации региона по требованию Ситникова усилены подразделения по борьбе с этим злом. А в областную антикоррупционную комиссию, кроме правоохранительных и надзорных служб, включены представители общественности, что очень помогает борьбе с коррупцией, пишет ТАСС.

Скандальная фраза прозвучала на пресс-конференции губернатора Ситникова 13 февраля. Журналисты задали ему вопрос о стоимости аренды зала, где проходило мероприятие. Организаторы ответили, что помещение предоставлено бесплатно.

На уточняющий вопрос, не является ли это фактом коррупции, Ситников заявил, что встречу со СМИ вряд ли можно считать преступлением. А потом добавил: "А что страшнее самой коррупции, знаете, нет? Борьба с коррупцией". По словам Ситникова, русские люди берутся за все с залихватской удалью и в результате "победят всех, самих себя в том числе".

Видеозапись пресс-конференции можно посмотреть в официальной группе ГТРК "Кострома" в соцсети "ВКонтакте".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / «Динамо» отдало в аренду бразильского футболиста

05.02 / В СПЧ запланировали организовать мониторинг по голосованию о поправке в Конституцию

25.01 / Один из ведущих врачей в китайском Ухане умер от пневмонии неизвестного типа

06.02 / Путин подписал закон о расширении круга лиц, которым можно звонить при задержании

24.12 / Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, чтобы она вернула себе девичью фамилию – СМИ

08.12 / Daily Mail — британские спецслужбы «открыли глаза» Корбину на «российскую угрозу»

05.12 / Пентагон назвал СНВ-3 недостаточным

26.12 / Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

23.01 / ООН ожидает миллионы «климатических беженцев», и их нельзя будет «отправить обратно»

08.02 / Римас Куртинайтис: «Химки» оставили на площадке сердце в игре с «Црвеной Звездой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика