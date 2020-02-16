В украинском Николаеве взорвали банкомат и украли более $10 тысяч

16.02.2020, 16:04, Разное

В Николаеве неизвестные лица взорвали банкомат и похитили свыше $10 тысяч. О происшествии рассказали в пресс-центре регионального управления Нацполиции Украины.

Отмечается, что инцидент случился ночью 16 февраля в 02:40 по местному времяисчислении. Неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, после чего взорвали банкомат и совершили хищение. В результате случившегося люди не пострадали, а количество украденных средств превысило эквивалент $10 тысяч (250 000 гривен).

По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство ввиду наличия признаков кражи, совершенной в крупных размерах. Наказание предусматривает лишение свободы на период до 8 лет.