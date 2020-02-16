Россия выдвинула три условия улучшения отношений с Европой

16.02.2020, 15:58, Новости дня

Европа должна предпринять конкретные меры по улучшению отношений с Россией и изменить свой системный подход к диалогу, сообщил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Грушко в комментарии РБК сообщил, что РФ «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эммануэля Макрона об улучшении диалога с Москвой.

По его словам, улучшение отношений возможно только в случае изменений политики двух ключевых институтов Европы – НАТО и Евросоюза. Так, ЕС должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России, сказал Грушко. Нынешние принципы Европы по отношению к России, утвержденные еще при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, «даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику».

Во-вторых, НАТО следует перестать фокусироваться на «сдерживании» РФ пытаться вовлечь ее в систему безопасности времен холодной войны, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства. Он напомнил, что по инициативе альянса остановлены все проекты политического сотрудничества, улучшавшие безопасность в странах – членах Совета РФ – НАТО.

По его словам, «бессмысленным расходованием средств» является наращивание военного потенциала НАТО на «восточном фланге».

Третьим пунктом Грушко призвал европейские страны проявить больше самостоятельности в подходах к РФ и не поддаваться влиянию Америки, если там продолжат выступать против нормализации диалога с Москвой. «Европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США», – сказал он.

Накануне Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россию нельзя блокировать и игнорировать. По его словам, Европе нужен диалог с Россией, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и кибербезопасность.



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