При рассмотрении идеи патрулей на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии – Пристайко

16.02.2020, 15:54, Новости дня

В процессе обсуждения идеи создания так называемых совместных патрулей на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в Мюнхене во время общения с журналистами, пишет «Укринформ».

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии – как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», – сказал Пристайко.

По его словам, идея совместного патрулирования территории Донецкой и Луганской областей обсуждается с начала переговоров Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Пристайко отметил, что этот вопрос того, насколько можно позволить боевикам участвовать в этих патрулях, всегда становится темой оживленных обсуждений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на украинском ланче в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с «представителями временно оккупированных территорий» и ОБСЕ, в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе, сообщала «Европейская правда».

«Кто может обеспечивать безопасность [на оккупированной территории]? Мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос на нормадской встрече, сейчас мы обсуждаем это в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность дожать, то есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», – говорил президент. Трансляцию выступления с переводом на анлийский в Facebook вел фонд Виктора Пинчука (47 минута видео).

4th Ukrainian Lunch on the Margins of the Munich Security Conference Posted by Victor Pinchuk Foundation on Laupäev, 15. veebruar 2020

Источники «Европейской правды» в украинской делегации сообщили, что речь идет о «совместном патрулировании на оккупированных территориях украинской полиции, ОБСЕ и территориальной полиции».

Зеленский подчеркивал, что местные выборы на Донбассе «не могут состояться, пока мы не контролируем границу между Украиной и Россией». Во время выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля он говорил, что Киев хочет провести местные выборы «по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года».

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой. Наработки должны представить лидерам стран на следующей встрече, запланированной на март 2020 года.