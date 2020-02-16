Порошенко на переговорах по Минским соглашениям говорил по-английски

16.02.2020, 15:37, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров, связанных с Минскими соглашениями, предпочитал говорить по-английски, рассказал советник департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел РФ Алексей Садыков.

«[Порошенко] предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка», – сказал он в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Слова Садыкова приводят «Вести».

Напомним, Порошенко, будучи президентом Украины, заявлял, что изучение английского языка станет одним из приоритетов госполитики и высказывался за введение английского вторым рабочим языком по всей стране.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Порошенко ущемлял русский язык.

Садыков также рассказал, как отреагировал президент Владимир Путин на ошибку переводчика. «Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он повернулся ко мне и строго сказал: «Слушай меня внимательно», – вспомнил он.

Также сотрудники департамента лингвистического обеспечения МИД РФ рассказали о фразах президента Путина, которые ставили переводчиков в ступор.



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